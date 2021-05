Stiri pe aceeasi tema

- Portul Internațional Liber Giurgiulești aparținea și anterior investitorilor straini, iar dupa cumpararea acestuia de catre Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare, statutul sau a ramas același, s-a schimbat doar structura interna a acționariatului. Aceasta opinie a fost exprimata de expertul…

- Cetațenii Moldovei vor beneficia de noi tehnologii ecologice in cadrul Programului de Finanțare a Economiei Verzi, GEFF, derulat de Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Acesta presupune o linie de credit de pana la 20 de milioane de EURO, disponibile prin bancile locale, și consultanța…

- Innova Capital a finalizat preluarea PayPoint Services SrL și Payzone SA de la PayPoint PLC. Tranzacția, in valoare de peste 50 milioane euro, a fost susținuta de casa de avocatura RTPR, care a susținut inclusiv refinanțarea datoriei existente a beneficiarului. Bancile care au finanțat Innova Capital…

- Procesul de achizitie a PayPoint Services SRL si Payzone SA a fost finalizat cu succes dupa aproape sase luni de la anuntarea semnarii tranzactiei dintre Innova Capital (cumparator) si PayPoint PLC, iar echipa RTPR a oferit asistenta complexa pentru Innova Capital, conform unui comunicat al companiei.…

- Apele Romane au renunțat la proiectul care presupunea betonarea raurilor Bistrița Ardeleana și a raului Bargau, concentrandu-se doar pe consolidarea barajului Colibița. Cand vor incepe lucrarile la Colibița…nu se știe. Senatorul Mihai Goțiu a facut cunoscut zilele trecute, pe pagina sa de Facebook,…

- Consumatorii din stradela Studenților, 7-13, 2-10, inclusiv cu fracții, din capitala vor ramine joi, 1 aprilie, fara apa la robinet. Sistarile sint planificate intre orele 09.00 și 23.00, transmite IPN cu referire la SA „Apa-Canal Chișinau”. Tot joi, in același interval de ore, furnizarea apei va fi…

- Obligatiunile Agricover vor fi tranzactionate sub simbolul AGV26E (ISIN – RO1ZD96WS646). Debutul obligatiunilor Agricover la tranzactionare va fi marcat printr-o deschidere oficiala a sedintei de tranzactionare, care va putea fi urmarita pe canalele de social media ale Bursei de Valori Bucuresti (Facebook…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) investeste 30 de milioane de euro in achizitia unei participatii in retailerul ceh Velka Pecka s.r.o pentru a sustine aceasta afacere care a castigat o importanta critica in contextul pandemiei de Covid-19, conform unui comunicat al bancii…