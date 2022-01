Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca exista numerosi furnizori de energie care au emis facturi ignorand legea care stabileste plafonarea de pret si compensari pentru facturi, sustinand ca s-a aflat personal in situatia de a primi o factura cu tarif necompensat si neplafonat.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca va solicita joi Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) sa demareze un control in ceea ce priveste aplicarea legii privind compensarea facturilor si plafonarea preturilor. „Au trecut deja doua luni de zile de la aplicarea acestei…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat, marti, la Parlament, ca in comisii a fost avizat bugetul Ministerului,care asigura plata compensatiilor la facturile de energie electrica pentru consumatorii non-casnici precum si ajutorul de restructurare pentru Complexul Energetic Oltenia, anunța news.ro.…

- Peste 130 milioane de euro au fost alocate marilor consumatori de energie, a anunțat Ministerul Energiei. De acest ajutor beneficiaza 33 de societați cu capital privat. Ajutoarele de stat aferente anului 2020 au fost acordate de Ministerul Energiei, conform OUG nr. 81 din 20 decembrie 2019 cu modificarile…

- Intreprinderile Mici si Mijlocii (IMM) trebuie sa depuna, din din 27 noiembrie, cereri pentru compensarea consumurilor de energie electrica si/sau gaze naturale. In caz contrar, furnizorii nu vor aplica aceasta masura, a anuntat, sambata, pe pagina de Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu. “Ordinul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat, vineri, pe pagina sa de Facebook, faptul ca Nuclearelectrica a avansat Proiectul Unitaților CANDU 3&4, ceea ce va permite atingerea obiectivelor energetice la Cernavoda. ”Acesta este un pas important și sunt foarte optimist ca in viitor vom fi o țara independenta…

- Autoritatea de Reglementare in Energie (ANRE) vrea sa modifice legislatia, astfel incat marii furnizori sa fie obligati sa livreze gaze consumatorilor in regim de ultima instanta, a anunțat, miercuri, Claudiu Dumbraveanu, director in cadrul ANRE. Potrivit acestuia, in ultimele doua saptamani, 31.000…