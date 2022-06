Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Medvedev, fostul președinte de țara, și unul dintre cei mai apropiați ai lui Vladimir Putin, care este in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat miercuri dimineața un nou mesaj in care sugereaza ca, in doi ani, Rusia va șterge de pe harta Ucraina, in urma razboiului.…

- Dmitri Medvedev, un aliat de lunga durata al lui Vladimir Putin, care este in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat miercuri dimineața un nou mesaj in care sugereaza ca, in doi ani, Rusia va șterge de pe harta Ucraina, in urma razboiului. In mesajul publicat pe rețeaua…

- Președintele rus Vladimir Putin a numit „furt” decizia europeana de a ingheța active de miliarde aparținand oligarhilor. „Furtul de bunuri de catre Occident nu va duce la nimic bun”, adauga el. „Rusia devine mai puternica cu sanctiuni. Niciun „jandarm al lumii” nu poate opri tarile care vor sa urmeze…

- Presedintele rus Vladimir Putin a spus in gluma luni ca va avea o discutie serioasa cu Occidentul cu privire la afirmatiile acestuia ca el ar fi de vina pentru intreg haosul economic provocat de conflictul din Ucraina si de sanctiunile devastatoare occidentale la adresa tarii sale, relateaza Reuters.…

- La toate acuzele cum ca Rusia ar pregati un atac nuclear sau ca Putin plimba geanta nucleara dupa el ca sa sperie lumea, raspunde purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova: „Rusia nu a amenințat niciodata ca va folosi arme nucleare. Dimpotriva, avertizeaza pe toata lumea impotriva…

- Papa Francisc este gata sa calatoreasca la Moscova pentru a se intilni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Suveranul Pontif a spus despre acest lucru intr-un interviu acordat ziarului Corriere della Sera, a anunțat RIA Novosti marți, 3 mai. Potrivit clericului, dupa 20 de zile de la inceperea razboiului…

- Seful guvernului italian Mario Draghi, testat pozitiv la COVID-19, va renunta o deplasare prevazuta in aceasta saptamana in Angola si in Republica Congo pentru a cauta furnizori de energie alternativa la cea ruseasca, au anuntat luni serviciile sale, relateaza AFP. Mario Draghi, in varsta de 74 de ani,…

- Soarta politica a lui Vladimir Putin a fost pecetluita in momentul in care a ordonat atacarea Ucrainei. Intr-o campanie fara precedent, care a unit lumea politica și cea economica (toate marile corporații!), Occidentul s-a pus impotriva liderului de la Kremlin și i-a transmis ca nu mai reprezinta un…