Unii dintre români se pot pensiona mai devreme. Ce categorii sociale beneficiază de această măsură Astfel, cei care muncesc in condiții de munca grele vor primi la fiecare doi ani munciți, o reducere de un an.



Potrivit proiectului de lege, pentru trei ani munciți astfel, reducerea este de un an și jumatate, iar cei care lucreaza 24 de ani, se pot pensiona cu 12 ani mai devreme, adica la 53 de ani, in cazul barbaților și la 51 de ani, in cazul femeilor, potrivit bugetul.ro.



Pe langa cei care fac munca grea, precum minerii, siderurgiștii, scafandrii si altii, favorizați sunt și cei din zona artistica.



