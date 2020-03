Unii cabanieri au rămas în Rânca, de teama coronavirusului Unii dintre proprietarii de pensiuni și cabane din Ranca, Gorj, au ales sa se retraga in zona montana. Este vorba de cei care vegheau la buna administrare a unitaților de cazare sau de servire a mesei și traiau din aceste activitați. Dat fiind faptul ca toate unitațile de acest tip au fost inchise, au ramas suficiente rezerve de alimente pentru a supraviețui cateva luni la munte. S-a preferat zona montana și pentru ca in Ranca sunt foarte puțini locuitori și riscul de raspandire a coronavirusului este unul scazut. „Am luat soția și o ruda și suntem toți trei in toata pensiunea la Ranca. Așteptam… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Disperare in zonele turistice din Gorj, dupa decizia de suspendare a activitații Horeca. Cele mai multe unitați de cazare sunt in zona submontana a județului Gorj și in municipiul Targu Jiu. Cele mai multe restaurante, baruri, pensiuni și hoteluri sau autoserviri au pus lacatul pe ușa. Miercuri dimineata,…

- Un tanar, in varsta de aproximativ 30 de ani, din Somcuta Mare a sunat la 112 si a anuntat ca se sinucide. Autoritatile au plecat imediat spre locul indicat de tanar. Acesta a revenit in tara, aseara, din zona sudica a Italiei. La frontiera a completat toate formularele si a declarat ca nu a fost intr-o…

- Rafturile cu alimente de bazAƒ din mai multe hipermarketuri din BucureE™ti s-au golit sAƒptAƒmA¢na aceasta, A®n contextul rAƒspA¢ndirii infecE›iilor cu Coronavirus A®n Italia E™i alte E›Aƒri europene, unde localnicii zonelor aflate A®n carantinAƒ au stat la cozi A®n...

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența se va reuni in scurt timp pentru a analiza posibilitatea inchiderii tuturor unitaților de invațamant, cel puțin din zonele afectate ca urmare a coronavirusului. Potrivit primarului din Targu Jiu, Marcel Romanescu, se va pune in discuție chiar inchiderea…

- Proprietarii de pensiuni din zona montana Ranca nu vor sa accepte inițiativa autoritaților județene de a deschide un centru de carantina in stațiune. Propunerea pentru deschiderea unui centru de carantina in Ranca a venit dupa ce autoritațile județene, in frunte cu Direcția de Sanatate Publica Gorj,…

- Autoritațile sanitare din Gorj recolteaza in aceasta dimineața probe in trei zone din județ. Una din echipe se afla intr-un cartier din municipiul Targu-Jiu. Pana azi-noapte fusesera prelevate probe de la 32 de persoane.

- Autoritațile chineze au amanat Congresul Partidului Comunist, care trebuia sa aiba loc in Beijing, de teama coronavirusului. Anunțul a fost facut astazi, in contextul in care numarul morților a se apropie de 2.600 doar in China.

- Mai mulți locuitori din Novi Sanzari, Ucraina, nemulțumiți ca in orașul lor vor fi plasate sub carantina mai multe persoane aduse din China, au blocat drumul de acces catre sanatoriul unde trebuiau sa ajunga pacienții. In urma confruntarilor cu poliția, mai multe persoane au fost ranite, iar geamurile…