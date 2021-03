Stiri pe aceeasi tema

- 250 de localnici din Marghita iși pot transforma amenzile penale neplatite in munca in folosul comunitații. „Pana acum am luat contact cu 110 persoane carora li se va transforma amenda in munca in folosul comunitații”, anunța primarul Marghitei.

- Ordonanta de urgenta din pricina careia Societatea Nationala a Lignitului Oltenia nu a putut pune in aplicare planul de restructurare nu reglementeaza doar regimul de asteptare, ci stabileste niste lucruri clare pentru viitorii disponibilizati. Contr...

- O femeie din comuna Unirea a fost condamnata la munca in folosul comunitații, dupa ce nu și-a platit o amenda restanta de 150 de lei. Magistrații judecatoriei Aiud au constatat ca femeia nu figura ca femeia nu realizeaza venituri și nu deține bunuri urmaribile. „Instanța reține ca sunt aplicabile dispozițiile…

- Barbatul care a provocat un incendiu cu pagube de 200.000 de lei, la Manastirea Rameț, „iertat” pentru pacatele sale. Va presta munca in folosul comunitații Barbatul de 59 de ani, care a provocat in luna aprilie a anului 2020 un incendiu devastator la Manastirea Rameț, a primit o condamnare la inchisoare…

- Alcoolul dauneaza grav sanatații, dar și imaginii. Un fost primar a fost condamnat sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitații pe o perioada de 75 de zile, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Este vorba despre fostul primar…

- Primaria Municipiului Adjud a anunțat ca a suspendat ajutorul social pentru 18 persoane care au refuzat sa presteze orele obligatorii de munca in folosul comunitații. In acest moment, 70 de adjudeni primesc ajutor social, sunt apți de munca și au de efectuat in aceasta luna un total 1046 ore de munca…

- Femeia a fost obligata de Judecatoria Alba Iulia sa presteze un numar de 300 de ore de munca in folosul comunitatii. Primaria a verificat situatia financiara a femeii si a constatat ca este insolvabila, respectiv nu are niciun fel de venit inregistrat astfel incat sa poata plati suma uriasa datorata...…