- Lichiditatea este lubrifiantul esențial pentru rotițele mașinariei financiare și asta s-a vazut o data in plus pe fondul razboiului din Ucraina.China intenționeaza sa promoveze utilizarea internaționala a yuanului digital, ceea ce ar putea duce la diminuarea ponderii dolarului american in cadrul tranzacțiilor…

- Adrian Mutu a susținut prima conferinta de presa din postura de antrenor al echipei Rapid. Tehnicianul a declarat ca va invata imnul si va saruta steagul clubului giuleștean, daca va fi nevoie. “Simt o mare responsabilitate pe umerii mei, pentru ca stiu ce inseamna Rapidul. Voi da suta la suta pentru…

- Președintele interimar al PNL Argeș, Alina Gorghiu, solicita Ministerului Finanțelor sa flexibilizeze urgent prevederile referitoare la acordarea de sponsorizari și ajutoare sociale pentru cetațenii din Ucraina de catre firmele din Romania. Citește și: Premierul Ciuca: ”Peste 118 mii de ucraineni au…

- Pentru al treilea an la rand Romania a fost importator net de electricitate in 2021, in ciuda mixului echilibrat de surse de productie. Importurile nete au fost cu 44,8- mai mari decat in 2019 – an pe care l-am ales ca referinta, nefiind afectat de pandemie. Important – problema energiei electrice deja…

- Primarul Iașiului, Mihai Chirica (PNL), a declarat vineri ca a primit o gura de oxigen „care confirma faptul ca statul de drept in Romania trebuie respectat”, dupa ce instanța a decis vineri revocarea masurii controlului judiciar asupra sa. „S-a hotarat ridicarea in totalitate a condițiilor…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca parinții din Romania trebuie sa ia in calcul serios varianta de a-și vaccina copiii anticoronavirus. Rafila spune ca accesul la educație nu va fi condiționat de vaccinare. "Broșurile de informare au fost facute de medici specialiști care au ingrijit…

- Romania risca sa ramana fara medici in spitale. Arafat: „Personalul medical se imbolnaveste in masa si ajunge la izolare” Raed Arafat a spus ca, pe langa numarul mare de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 in valul 5 al pandemiei de Covid, problema este legata de faptul ca personalul medical…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, joi seara, ca nu poate intelege ce se intampla in Bucuresti, de ce peste o mie de blocuri nu au incalzire si de ce nu exista investitii in repararea tevilor de termoficare, mai ales ca sunt bani pentru astfel de lucrari. Intrebat, joi seara, ce parere…