Angajatii, care au discutat cu CNBC sub rezerva anonimatului, au spus ca, deoarece li s-a cerut sa se intoarca la birouri, notificarile referitoare la infectari apar in mod regulat in casutele lor de e-mail. Angajatii reactioneaza cu frustrare si meme. Compania a inceput in aprilie sa solicite majoritatii angajatilor sa se intoarca la birouri cel putin trei zile pe saptamana. De atunci, angajatii au fost nemultumiti de obligativitatea de a veni la birou, dupa ce au lucrat eficient atat de mult timp acasa, in timp ce compania s-a bucurat de cea mai rapida crestere a veniturilor din ultimii 15 ani.…