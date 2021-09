Uniforme noi pentru poliţişti şi jandarmi. Europol: Designul nu se schimbă, uniformele pot fi realizate din materiale superioare Uniforme noi pentru politisti si jandarmi. Europol: Designul nu se schimba, uniformele pot fi realizate din materiale superioare Guvernul a adoptat miercuri trei hotarari referitoare la uniformele, echipamentul specific, insemnele distinctive, insigna si documentul de legitimare pentru politisti, jandarmi si personalul militar din unitatile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne si din structurile subordonate acestuia, potrivit MAI. Prin adoptarea celor trei hotarari se asigura flexibilizarea cadrului normativ, astfel incat articolele de echipament sa […] Citește Uniforme noi pentru… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 260 de polițiști, alaturi de jandarmi și polițiști locali, acționeaza in zona gradinițelor, școlilor și liceelor din județul Mureș, pentru un inceput in siguranța a noului an școlar. Fiecare unitate școlara este inclusa in itinerarele de patrulare auto și pedestra a poliței, inclusiv traseele…

- Zilnic, aproape 1.000 de jandarmi și polițiști, pompieri, medici, voluntari SMURD, peste 600 de agenți ai firmei de paza și 75 de polițiști locali, vor asigura masurile de securitate și asistența medicala pentru participanți.

- Blocul National Sindical (BNS) a transmis ca peste 1,1 milioane de angajati cu contract individual de munca cu norma intreaga au avut in iunie 2021 venituri brute realizate mai mici decat 2.350, cat este salariul minim pentru studii superioare. De asemenea, sindicalistii anunta ca, in 21 de judete,…

- Influecera americana Deidre McCloskey, care l-a elogiat pe premierul Florin Cițu in mai multe materiale de presa publicate pentru Digi 24 a fost barbat. Aceasta a recunoscut acest lucru și a povestit o parte din trecutul sau la emisiunea Rubin Report. MclCloskey a recunoscut și ca nu are prea multe…

- Ministrul Afacerilor interne, Lucian Bode, a declarat duminica in localitatea Ocolis, din judetul Alba, ca au fost transmise mai multe mesaje RO-Alert si in urma apelurilor la numarul de urgenta 112 in foarte scurt timp zeci de pompieri, jandarmi si politisti au reusit sa ajunga in zona, ocolind…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat duminica in localitatea Ocolis, din judetul Alba, ca au fost transmise mai multe mesaje RO-Alert si in urma apelurilor la numarul de urgenta 112 in foarte scurt timp zeci de pompieri, jandarmi si politisti au reusit sa ajunga in zona, ocolind viitura,…

- Sute de polițiști și jandarmi au rascolit zona, ajutați de caini de urma si de un elicopter. Operațiunea s-a desfașurat si pe timp de noapte. Pentru ca locuința copilei se afla in apropierea raului Buzau, in zona a fost adusa și o barca pneumatica pentru cautari, iar un elicopter MAI a survolat zona.…

- Mai mulți locatari zona Cornișa au reclamat in repetate randuri nivelul sonor „demențial” la care se canta la piscina Maya, din spatele Central Plaza, de pe strada Erou Ciprian Pintea, din municipiul Bacau. Baza sportiva a fost vizata de mai multe... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.