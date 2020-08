Senatul a adoptat marti, ca prim for sesizat, un proiect de lege aflat in procedura de urgenta care prevede ca fiecare elev din invatamantul obligatoriu de stat sa primeasca 350 de lei anual pentru uniforma. Daca este adoptata si de Camera Deputatilor si ulterior promulgata de seful statului, legea va intra in vigoare incepand cu anul scolar 2021 – 2022. Initiativa legislativa a fost adoptata de senatori cu 87 de voturi „pentru”, 41 de voturi „impotriva” si zero abtineri.

Proiectul este initiat de senatorul PMP Catalin Lucian Iliescu si vizeaza modificarea articolului 5 din Legea nr.35/2007…