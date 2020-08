Uniforma va deveni obligatorie in școli incepand cu anul școlar 2021-2022. Aceasta propunere legislativa a fost adoptata marți de Senat. Mai mult, elevii din invațamantul general obligatoriu de stat vor primi bani pentru a-și achiziționa uniforma. Este vorba de suma de 350 de lei, bani ce vor ajunge la elevii din invațamantul obligatoriu in fiecare semestru, bani asigurați din bugetul Ministerului Educației și Cercetarii. „Azi, in plenul Senatului a trecut initiațiva mea, modificarea art 5 din Legea 35/2007 privind obligativitatea uniformelor școlare precum si plata catre fiecare elev din bugetul…