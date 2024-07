Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Avram, profesor de educație fizica și sport la Școala Gimnaziala „General Ioan Boeriu” din comuna Recea, Brașov, a fost desemnat finalist al campaniei „Liga Profesorilor Excepționali”, desfașurata la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei.

- Profesorul Laurian Micu, un dedicat dascal de istorie și religie la Liceul Teoretic Special „IRIS” din Timișoara, a fost recent desemnat finalist al campaniei naționale Liga Profesorilor Excepționali, desfașurata de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvolta

- Natalia Veronica Bica, profesor de educație artistica de la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara, este cunoscuta pentru pasiunea sa profunda pentru arta și educație, dedicandu-și viața cultivarii creativitații in randul elevilor sai.

- Pana pe 18 iulie, publicul poate vota profesorii favoriți, selectați din sutele de propuneri de catre comisia Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei. Astazi o vom cunoaște pe Andrada Maria Muntean, o invațatoare pasionata și dedicata de la Școala Gimnaziala „Nicolae Orghidan” din Brașov.…

- Fundatia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei a anunțat debutul finalei campaniei naționale „Liga Profesorilor Excepționali”, care iși propune sa recunoasca și sa premieze profesorii care contribuie la dezvoltarea educației in Romania.

- Profesorii, cei care modeleaza mințile tinere și pregatesc generațiile viitoare, sunt adesea nerecunoscuți pentru munca lor valoroasa in Romania. Liga Profesorilor Excepționali este o inițiativa a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei care

- Monica Ghiurco, cunoscuta pentru implicarea sa activa in promovarea educației de calitate și pentru abordarile sale inovatoare in domeniul jurnalismului educațional, va aduce o perspectiva valoroasa in procesul de selecție a profesorilor remarcabili din cadrul campaniei naționale „Liga Profesorilor…

- Ioana Stoica este profesoara de fizica de la Colegiul Național „Tudor Vianu” ce iși indeplinește misiunea nu doar de a preda formule și teorii, ci de a inspira vise cosmice. Ioana Stoica, un nume care a devenit sinonim cu excelența in educație, deschide porți catre necunoscut pentru elevii sai, iar…