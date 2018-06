UniCredit vinde asigurari Generali si Allianz in Europa Centrala si de Est printr-un partneriat de bancassurance

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul bancar italian UniCredit a anuntat marti ca a semnat doua acorduri exclusive de parteneriat cu grupurile de asigurari Allianz si Generali in vederea distribuirii de produse de asigurari in unele state din Europa Centrala si de Est, printre care se numara si Romania, informeaza un comunicat de…

- Piața asigurarilor a intrat intr-o etapa caracterizata de specializare din ce in ce mai stricta, spune Michael Theilmeier(foto), vicepreședinte al Gen Re, o mare companie specializata in reasigurare, parte din Berkshire Hathaway, grupul inființat de Warren Buffet. Potrivit acestuia, in contextul actual,…

- Operatorul de telefonie mobila Vodafone este aproape de achizitionarea unor active din Europa ale operatorului de cablu Liberty Global, intr-o tranzactie evaluata la aproximativ 18 miliarde de euro, informeaza Financial Times (FT), preluat de Agerpres. Miliardarul american John Malone, care controlează…

- "VIG a fost prima companie de asigurari care s-a extins in Est dupa ce a cazut Cortina de Fier și acum culegem roadele, mai mult de jumatate din profitul de 442,5 milioane de euro obținut anul trecut, fiind adus de companiile din Europa Centrala și de Est. Am intrat in aceste țari cu intenția de a ramane…

- Ramona Jurubita, Deputy Senior Partner, Head of Tax and Legal KPMG in Romania, va fi noul Senior Partner al companiei de servicii de audit si consultanta incepand cu 1 octombrie 2018, functie ocupata din 2007 pana in prezent de Serban Toader. „Sunt mandru sa anunt ca Ramona a fost aleasa…

- Principala ingrijorare a directorilor generali din Romania este legata de lipsa infrastructurii, lipsa oamenilor pe piata fortei de munca si cresterea poverii fiscale, a declarat marti Ionut Simion, country managing partner, PwC Romania. "Faţă de Europa Centrală şi de Est (ECE),…

- Directorii generali din Romania sunt mai putin optimisti, fata de anul trecut, cu privire la cresterea numarului de angajati in urmatoarele 12 luni, comparativ cu omologii lor de la nivel global, se arata in "CEO Survey 2018'', realizat de PwC. Un procent de 53% dintre directorii generali romani…