- Dupa un meci de 2 ore si 40 de minute, tanara jucatoare din Rusia( numai 17 ani), Mirra Andreeva, antrenata de Conchita Martinez, a trecut de Olga Danilovic din Serbia(23 de ani) cu 3-6, 6-3, 7-6(7-1). De menționat ca Olga a fost colega de echipa a lui Novak Djokovic la United Cup, Perth, Australia.…

- Meciul dintre Jaqueline Cristian si Elina Avanesyan a fost intrerupt de ploaie, miercuri, la scorul de 2-0 pentru rusoaica in primul set, in sferturile de finala ale turneului UniCredit Iasi Open (WTA 250). Castigatoarea acestui duel va juca in semifinale cu jucatoarea franceza Chloe Paquet, care a…

- Jucatoarele romane de tenis Patricia Maria Tig, principala favorita, si Georgia Andreea Craciun (7), s-au calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Bucuresti, Irina Begu Trophy, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari si gazduit de Centrul National de Tenis din Capitala, informeaza AGERPRES.

- Patricia Maria Tig, principala favorita, s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Focsani, dotat cu Trofeul ''Ion Tiriac'' si cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa ce a dispus cu 6-3, 6-0 de poloneza Ada Piestrzynska, informeaza AGERPRES.

- Anglia, principala favorita la cucerirea Campionatului European din Germania, a caștigat luni seara primul amical dinaintea turneului final, scor 3-0 cu Bosnia și Herțegovina. Cole Palmer (60), Trent Alexander-Arnold (85) și Harry Kane (89) au marcat cele trei goluri ale partidei. La Campionatul European…

- Jaqueline Cristian a reușit calificarea in turul al treilea al turneului „WTA 1000” de la Roma, dupa meciul caștigat in trei seturi in fața rusoaicei Elina Avanesyan (72 WTA), scor 5-7, 6-2, 6-2. Reamintim ca, deși a pierdut in finala calificarilor, Jaqueline Cristian (68 WTA) a ajuns direct in turul…

- Jaqueline Cristian (25 de ani, 73 WTA) joaca impotriva lui Danielle Collins (30 de ani, 15 WTA), in turul trei al turneului de la Madrid. Jucatoarea din Romania s-a calificat in aceasta faza a competiției dupa succesul cu Barbora Krejcikova, scor 2-6, 6-0, 6-2. De partea cealalta, Danielle Collins a…

- Jaqueline Cristian, locul 73 WTA, o va intalni pe sportiva americana Danielle Collins, locul 15 WTA si cap de serie 13, in turul trei al turneului de categorie WTA 1000 Mutua Madrid Open.Collins a trecut de Olga Danilovic (Serbia, 122 WTA), vineri seara, scor 4-6, 6-4, 7-6 (8).