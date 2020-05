Stiri pe aceeasi tema

- ​Bangladesh-ul este o țara cu o suprafața mai mica decât România, dar cu o populație de peste opt ori mai mare și statul asiatic este celebru pentru catastrofe și pentru trenurile incredibil de aglomerate. În aceste condiții, a fost cu atât mai inedita propunerea de a se construi…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca proiectul privind rectificarea bugetara este in curs de analiza si ca nu va fi dezbatut si aprobat in sedinta de joi, mentionand ca partea guvernamentala a avut consultari pe acest subiect cu partenerii sociali si reprezentantii autoritatilor locale, intrucat…

- Analiza: Cea mai mare economie a lumii se va contracta cu 30% in trimestrul al doilea si cu 5% pe tot anul 2020 Economia SUA se va contracta cu 30% in trimestrul al doilea si cu 5% in 2020, din cauza restrictiilor impuse de guvern pentru a tine sub control pandemia cu coronavirus, estimeaza fondul de…

- Romania este in Situatie de Urgenta de astazi, iar Guvernul Orban, acum cu drepturi depline, poate lua orice masura economica, fiscala sau bugetara. Impreuna cu BNR, bancile si marile companii trebuie sa gaseasca insa soluții rapide de asigurare a finantarii bugetului si a lichiditatii in economie,…

- Accentuarea epidemiei de coronavirus a creat deja probleme semnificative in economia romaneasca, de la transporturi, la industria de evenimente, turism si HORECA, iar daca nu vor fi luate masuri eficiente de reorganizare a business-urilor multe dintre companiile din Romania risca sa se confrunte…

- Accentuarea epidemiei de coronavirus Covid 19 a creat deja probleme semnificative in economia romaneasca, de la transporturi, la industria de evenimente, turism si HoReCa, potrivit analistilor de la Sierra Quadrant, care spun ca, fara masuri eficiente de reorganizare a business-urilor, multe dintre…

- Document realizat de avocat MARINA-IOANA ALEXANDRU ANALIZA JURIDICA a PROIECTULUI de LEGE privind VACCINAREA PERSOANELOR in ROMANIA PLx nr.399/2017 votat cu raport in Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor la data de 02 martie 2020 Prezentul document reprezinta analiza juridica efectuata de catre…

- Afacerile din sectorul de tehnologie din Romania, de la cercetare-dezvoltare in inginerie la echipamente automatizate si software, vor atinge in acest an nivelul de 55 de miliarde de lei, cifra mai mult decat dubla fata de cea din 2010, conform unei analize realizate de expertii de la Frames si Academia…