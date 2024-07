Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, statul roman devine din ce in ce mai ingrașat cu posturi in cadrul aparatului bugetar, intr-o spirala nesanatoasa de extindere continua. Datele analizate de catre Profit.ro arata ca in luna aprilie s-a inregistrat o creștere alarmanta de peste 3.000 de posturi raportat la martie,…

- Situația este cat se poate de critica pe un șantier celebru din Romania, unde aproape toți angajații vor intra in șomaj tehnic. Din primele informații trimise de cei de la conducere, nu exista fonduri suficiente pentru asigurarea salariilor, avand in vedere ca nu au proiecte de lucrari in curs de desfașurare.…

- Stagiul minim de cotizare, in Romania, este de 15 ani atat pentru femei, cat și pentru barbați. Cei care nu au lucrat cel puțin 15 ani vor avea parte de o surpriza neplacuta. Creșterea treptata a varstei de pensionare Pentru a beneficia de pensie, o persoana trebuie sa indeplineasca atat varsta de pensionare,…

- Aproximativ 100.000 de firme romanești au inceput anul 2024 in risc de insolvența. Conform estimarilor specialiștilor, bazate pe cifrele din economia reala, in 2024 trebuie sa luam in calcul și scenariile ce implica blocaje financiare. Din pacate, in ultimii ani pare ca statul iși dorește cu orice preț…

- Managerii romani cred ca Romania iși va continua creșterea economica și in al doilea trimestru al anului 2024, conform Anchetei de conjunctura referitoare la tendințele activitații economice in perioada aprilie – iunie 2024, realizata de INS. Soldul conjunctural reprezinta diferența de percepția (percepție…

- Pe 26 aprilie, ANM a publicat prognoza meteo pana aproape de iunie 2024, precizand și cand cresc temperaturile brusc, iar din informațiile meteorologilor se ințelege ca, in cele din urma, vine vara in Romania. Sambata, 27 aprilie, doua Coduri Galbene Inca de la primele ore ale acestei dimineți, ANM…

- „Acum, despre aceste calcule cu siguranta ministrul Finantelor poate sa va dea explicatiile de rigoare, dar despre deficit si situatia Romaniei in an electoral pot sa va spun ca am avut, atunci cand s-a construit bugetul, discutii cu toti factorii implicati si i-am rugat sa construiasca un buget care…

- In primele doua luni din 2024, sectorul construcțiilor din Romania se confrunta cu o creștere semnificativa a insolvențelor, potrivit datelor recente publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Creșterea uriașa a insolvențelor in sectorul construcțiilor este una dintre realitațile…