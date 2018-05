UniCredit Bank: Inflatia urca la 5,8% in vara si incheie anul la 4%. Care sunt cauzele estimarilor in crestere?

Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia continua sa creasca nestingherita, desi autoritatile statului inca nu au reusit sa isi imparta vinovatia, si ajunge la 5,2% pe an, cel mai ridicat nivel din vara lui 2013 pana in prezent.Totusi, economistii identifica exact cauzele cresterii...

- Consider incorecta modalitatea in care anumite posturi de televiziune prezinta romanilor presupusele cauze ale creșterii prețurilor, menționand intre aceste cauze creșterile salariale din sectorul bugetar. Deși lucrez la Bruxelles in cea mai mare parte a timpului, urmaresc indeaproape situația…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat joi, la Antena 3, ca 'sub nicio forma' nu este de acord cu ideea ca inflatia ar fi generata de politicile de crestere a veniturilor romanilor, transmite Agerpres.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat joi ca "sub nicio forma" nu este de acord cu ideea ca inflatia ar fi generata de politicile de crestere a veniturilor romanilor. El a precizat ca inflatia din Romania este de 1,6%, sub media din UE, si a vorbit,…

- Se incheie epoca rablelor inmatriculate in Bulgaria. Autoritatile de peste Dunare pregatesc taxa auto de poluare. Asta le strica planurile celor peste 100.000 de soferi care si-au inscris masinile in tara vecina ca sa scape de impozitul de la noi, care intre timp... a fost eliminat, la presiunea…

- BNR va majora probabil din nou dobanda de politica monetara la sedinta din 4 aprilie, cu 0,25 puncte procentuale, la 2,5%, in incercarea de a tine sub control inflatia, masura care se va repeta si la urmatoarele doua sedinte, din 7 mai si 4 iulie, sunt de parere analistii Unicredit Bank. …

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%. In ianuarie, rata anuala a inflatiei a crescut la 4,32%, in crestere fata de decembrie, cand a fost 3,32%, si fata de…

- In luna ianuarie 2018, comparativ cu luna ianuarie 2017, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 3,7%, mai putin decat inflatia masurata la consumator in acelasi interval de timp (prin indicele preturilor de consum - IPC), potrivit datelor transmise…