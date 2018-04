Stiri pe aceeasi tema

- Barometrul mediului de afaceri romanesc, realizat de EY, arata ca 85% dintre companiile romanesti isi vad puse sub semnul intrebarii planurile de investitii, din cauza incertitudinii fiscale, 92% dintre manageri fiind sceptici in privinta cresterii economice bazate pe consum.

- O buna accesare a fondurilor europene, o atenție mai mare acordata investițiilor și coerența legislației fiscale sunt cateva dintre soluțiile pe care le au guvernanții pentru a permite economiei romanești sa creasca, crede Alex Milcev.

- Ungaria și Romania sufera cel mai mult, dintre țarile din regiune, din cauza deturnarii creșterii economice pe baza de consum spre importuri. Deficitele comerciale din cele doua țari au avut cele mai negative influențe chiar asupra creșterii economice inseși, potrivit Capital Economics . „Frana deficitelor…

- Cresterea economica va reintra pe un trend de decelerare in perioada T4 2017-T1 2018, in conditiile in care cele mai recente date arata o consolidare a rolului consumului privat de motor al cresterii in ultimele trei luni din 2017, dar si o posibila amplificare a impactului contractionist al exportului…

- UniCredit se asteapta la incetinirea cresterii economice la 4,6% anul acesta si la 3,5% in 2019, de la 6,6% in 2017, potrivit unui raport trimestrial al bancii. Erodarea cresterii economice ar...

- Christine Lagarde, directorul Fondului Monetar International (FMI), a observat, la Forumul Economic Mondial, aflat in curs la Davos, ca prea multi oameni inca nu beneficiaza de efectele relansarii economice.

- Prelungirea caracterului anemic al absorbtiei fondurilor europene si scaderea dinamicii venitului disponibil real al populatiei sub impactul unei relative cresteri a efectelor inflationiste reprezinta riscuri la adresa perspectivei cresterii economice, conform minutei sedintei de politica monetara…

- Prelungirea caracterului anemic al absorbtiei fondurilor europene si scaderea dinamicii venitului disponibil real al populatiei sub impactul unei relative cresteri a efectelor inflationiste reprezinta riscuri la adresa perspectivei cresterii economice, conform minutei sedintei de politica monetara a…