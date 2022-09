Stiri pe aceeasi tema

- Fondul, care administreaza active de 1.300 de miliarde de dolari, a avut un randament negativ de 14,4% in timpul perioadei raportate, deoarece actiunile si obligatiunile au reactionat violent la temerile de recesiune globala si la amplificarea vertiginoasa a inflatiei. Dar randamentul fondului a fost…

- In decurs de cateva luni, Romania a devenit un simbol al unitatii, solidaritatii si coeziunii care caracterizeaza Alianta nord-atlantica, a declarat presedintele Klaus Iohannis, prezent astazi la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, la Constanta. „In cateva luni, tara noastra a devenit…

- Cantitate de gaze stocata de Germania a ajuns la 23,3 miliarde de metri cubi (bcm), fiind putin mai mult de o cincime din cele 100 de miliarde de metri cubi de gaze utilizate in 2021. Unitatea de depozitare Rehden, care detine 4 bcm, era vineri plina in proportie de 54%, arata datele GIE. Germania se…

- Canicula si seceta au afectat mai bine de jumatate din teritoriul Uniunii Europene. Franta este in stare de urgenta, Italia inregistreaza pagube de miliarde de euro in agricultura si alte state se confrunta cu o criza a furajelor. Iar cea mai fierbinte vara este departe de a se incheia – un nou val…

- In fata celei mai mari crize energetice din decenii, tarile europene isi cresc consumul de carbune, unele, ca Germania, Austria si Olanda, repornind vechi termocentrale. In Romania, in aceasta perioada se inchid și ultimele mine de carbune din Valea Jiului, cel mai mare bazin de carbune din țara…

- „Rata de absorbtie a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania si foarte aproape de Franta (65%), depasind state membre vechi, precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu putin peste 56%). Procentul reprezinta 22 miliarde euro, bani intrati in tara din…

- Cei mai mari cumparatori de gaze din Rusia s-au grabit luni sa gaseasca surse alternative de combustibil si ar putea arde mai mult carbune pentru a face fata fluxurilor reduse de gaz din Rusia, care ameninta sa provoace o criza energetica in timpul iernii, daca depozitele nu vor fi umplute, transmite…

- Ca raspuns al Rusiei la sanctiunile occidentale impuse Moscovei de la invadarea Ucrainei, gigantul energetic de stat Gazprom a taiat livrarile catre compania daneza Orsted si Shell Energy, pentru contractul sau de furnizare de gaze Germaniei. De asemenea, Gazprom a oprit livrarile catre traderul olandez…