UniCredit a identificat o problemă de încălcare a securităţii datelor clienţilor italieni Cel mai mare creditor din Italia a dat asigurari ca nu au fost compromise detalii bancare care sa permita tranzactii neautorizate sau acces la conturile clientilor. UniCredit a precizat ca a lansat rapid o investigatie interna si a informat toate autoritatile relevante, inclusiv politia. "Din 2016, UniCredit a investit suplimentar 2,4 miliarde de euro in actualizarea si intarirea sistemelor sale IT si a securitatii cibernetice", a precizat intr-un comunicat banca italiana. In 2017, UniCredit anuntat ca hackerii au accesat datele clientilor in doua atacuri separate, in septembrie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

