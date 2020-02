Stiri pe aceeasi tema

- Romania "monitorizeaza indeaproape" situatia, dupa ce Iranul a recunoscut ca a doborat avionul ucrainean, se precizeaza intr-un mesaj pe contul oficial de Twitter al Ministerului Afacerilor Externe. "Romania monitorizeaza indeaproape situatia, dupa ce Iranul a recunoscut ca a doborat avionul ucrainean,…

- ranul a recunoscut, sambata, ca a doborat avionul ucrainean in care se aflau 176 de oameni. Televiziunea de stat iraniana a precizat intr-un comunicat ca avionul ucrainean zbura aproape de o zona militara sensibila si ca a fost doborat din cauza unei erori umane. Cei responsabili vor fi trasi la raspundere,…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca nu dispune de dovezi conform carora avionul ucrainean prabusit miercuri in apropiere de Teheran ar fi fost doborat de o racheta iraniana si a cerut desfasurarea unei investigatii credibile, consemneaza agentia EFE. ''In acest stadiu nu exista…

- Canada a primit informatii ale serviciilor secrete care arata ca avionul de pasageri ucrainean prabusit in Iran a fost doborat de o racheta lansata de armata iraniana, afirma premierul canadian, Justin Trudeau.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite condoleante familiilor victimelor din avionul ucrainean prabusit la Teheran, arata un mesaj pe pagina de Twitter a MAE. "Sincere condoleante familiilor celor ce si-au pierdut viata in avionul ucrainean prabusit, care trebuia sa zboare de la Teheran la Kiev",…

- Start-up-uri tot mai multe și tot mai valoroase. Unicornul din Romania care a pus primul miliardar roman pe coperta revistei Forbes in acest an Numarul start-up-urilor infiintate in Romania a crescut, in acest an, cu peste 20% fata de anul anterior, iar tendinta de majorare a acestor afaceri se afla…

- Rusia si Ucraina au dezvaluit sambata termenii noului acord privind tranzitul gazelor naturale, acord care prevede ca gigantul rus Gazprom va furniza metan Europei pentru o perioada de cel putin cinci ani via Ucraina, scrie mold-street.com.

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ar putea discuta despre negocierile privind un nou acord pentru livrarea de gaze naturale in timpul reuniunii liderilor europeni pe 9 decembrie la Paris, a anunțat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, anunța MEDIAFAX.Citește…