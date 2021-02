Șeful unitații de dispozitive medicale din cadrul Diviziei de aprovizionare UNICEF, Robert Matthews, a anunțat ca va livra pana la 1 miliard de seringi catre țarile cu venituri mici și medii pentru a facilita accesul la campania de vaccinare anti COVID-19. UNICEF a expediat 100.000 de seringi și 1.000 de cutii de siguranța pentru vaccinarea anti-COVID in Maldive. Livrarea are loc prin intermediul transportului aerian din depozitul umanitar UNICEF in Dubai. Aceasta acțiune este parte a primului val de livrari de seringi pentru vaccinarea anti-COVID, lansarea careia se estimeaza in zilele urmatoare.…