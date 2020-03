Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 27.02 a.c. in jurul orei 16.30, jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau in timp ce se aflau in serviciul de patrulare pe o strada din municipiului Bacau, au observant un grup de 3 femei, de etnie roma, ce aveau un mers ingreunat datorita faptului ca acestea transportau mai multe…

- Patru frati, cu varste cuprinse intre 4 luni si 6 ani, au murit carbonizati, intr-un incendiu care le-a cuprins locuinta din Timisoara, miercuri seara. Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena...

- Tragedie de nedescris la Timișoara. Patru copii cu varste intre 4 luni și 6 ani au murit, intr-un cumplit incendiu. Parinții lor, dar și un frate mai mare, au ajuns la spital intoxicați cu fum. Incendiul a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi, la un imobil cu doua apartamente din Timișoara. Din…

- Klaus Iohannis a semnat, astazi, decretul pentru promulgarea legii care prevede dublarea alocațiilor copiilor. Alocațiile se vor modifica astfel: 600 de lei pentru copiii cu varste de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul celor cu handicap, 300 de lei pentru copiii cu varste cuprinse intre 2…

- Doi paznici de vanatoare si un barbat care ii insotea au fost agresati miercuri, de patru tineri din comuna Vela. In plus, agresorii au avariat masina paznicilor si au plecat cu pusca unuia dintre ei. Incidentul a avut loc in apropiere de comuna Vela, pe un fond de vanatoare. Se pare ca cei trei tineri…

- Un nou drog face ravagii in Romania. Zeci de tineri cu varste cuprinse intre 15 si 20 de ani stau internati O noua situatie alarmanta in Capitala. Zeci de tineri cu varste cuprinse intre 15 si 20 de ani stau internati de o saptamana la Spitalul Obregia pentru ca au consumat un nou drog puternic in noaptea…