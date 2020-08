Stiri pe aceeasi tema

- Una din patru școli din Romania nu avea, in 2019, acces la dotari de baza care sa permita spalarea mainilor cu apa și sapun, o condiție esențiala pentru funcționarea in siguranța a școlilor in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit datelor furnizate de Programul comun de monitorizare (PCM) al OMS…

- Emisiunea de titluri de stat pentru populatie va continua si in 2021, fiind posibil ca si in acest an sa mai fie realizata inca o astfel de emisiune, a anuntat joi ministrul Finantelor, Florin Citu, mentionand ca programul Fidelis a avut succes.Citește și: 'Jo napot kivanok, PNL! Facem pariu?'…

- Proiectul de hotarare privind darea in plata a unei parti din Satul Francez, avand in vedere obligatiile Primariei Capitalei catre Maria si Costica Constanda, a fost respins, joi, in ședința Consiliului General al Municipiului București, fiind al 5-a incercare nereușita de deblocare a situației.…

- Pandemia de COVID-19 a determinat in Romania o creștere a vulnerabilitaților copiilor aflați in situație de risc, reducerea activitații economice determinand o creștere a numarului familiilor ale caror venituri s-au redus, se arata intr-un raport realizat de UNICEF.