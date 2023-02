Stiri pe aceeasi tema

- China este foarte preocupata de puternicul cutremur produs in Turcia și Siria, a afirmat marți, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning. Președintele Chinei, Xi Jinping, a trimis mesaje președintelui Turciei, RecepTayyip Erdogan și președintelui Siriei, Bashar al-Assad, pentru…

- Cele doua seisme puternice care au zguduit luni, 6 februarie, sudul Turciei si nordul Siriei, și care au dus la prabusirea a zeci de cladiri, s-ar fi putut solda cu moartea a mii de copii in cele doua tari, a anunțat marți, 7 februarie, UNICEF, citata de Reuters.„Cutremurele care au lovit sudul Turciei…

- Circa 23 de milioane de persoane ar putea sa fie afectate de cutremurele care au zguduit sud-estul Turciei si nordul Siriei luni, a anuntat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a promis sprijin pe termen lung dupa trimiterea primelor ajutoare de urgenta, informeaza AFP. „Hartile de ansamblu…

- O serie de structuri de patrimoniu au fost avariate dupa cutremurul care a lovit centrul si sudul Turciei si nord-vestul Siriei luni dimineata. Acest cutremur, care a inregistrat o magnitudine de 7,8 grade, a fost urmat la mai putin de 12 ore mai tarziu de un al doilea de 7,5 grade in sud-estul Turciei,…

- E drama colosala in Turcia si Siria dupa seismele devastatoare de azi si cel de noaptea trecuta. Din marea disperare pentru a-i gasi pe cei prinsi sub ruine, oamenii cauta cu mainile goale prin moloz. "Sunt 12 familii prinse aici și nimeni nu a reușit sa iasa.

- Imagini dramatice filmate din drona arata cum salvatorii cauta cu mainile goale printre mormane de moloz supraviețuitori ai cutremurelor care au devastat Turcia și Siria. Filmarea din drona a fost facuta in orașul turcesc Adana, unde salvatorii cauta printre daramaturile unei cladiri prabușite, conform…

- Șefa statului Maia Sandu a transmis un mesaj de condoleanțe adresat autoritaților Turciei și Siriei in urma cutremurului puternic produs in dimineața zilei in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep, aflata in apropiere de granita cu Siria. Sandu a scris pe Twitter: {{661658}}„Profund intristata…

- Un cutremur major cu magnitudinea 7,9 a lovit luni centrul Turciei și nord-vestul Siriei, provocand moartea a sute de persoane. Multe cladiri s-au prabușit in regiunea acoperita de zapada, forțele de salvare incepand cautarea supraviețuitorilor prinși sub daramaturi. Cutremurul, care a avut loc primele…