- Bombardamentele rusesti care vizeaza infrastructura energetica a Ucrainei provoaca riscuri tot mai mari pentru "aproape toti copiii din Ucraina - aproape sapte milioane de copii", in conditiile in care temperaturile din timpul iernii continua sa scada in toata tara, a avertizat miercuri UNICEF, relateaza…

- La trei zile dupa ce Rusia a bombardat masiv Ucraina, șase milioane de oameni raman in continuare in bezna, a anunțat vineri președintele Volodimir Zelenski. Reparațiile sunt ingreunate de condițiile meteo, ploaia, vantul și temperaturile negative provocand ruperea unor cabluri din rețelele de distribuție,…

- Președintele american a evocat traiectoria proiectilului pentru a motiva dubiile sale, scrie Le Monde . „Este improbabil potrivit traiectoriei sa se fi tras din Rusia. Dar o sa vedem”, a declarat președintele american, Joe Biden, miercuri, la finalul unei reuniuni de urgența la care au participat liderii…

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Rusia a bombardat masiv Ucraina, luni dimineața, cu ceea ce Kievul a identificat drept drone Shahed -136, livrate de Iran. Moscova a confirmat valul de atacuri, susținand ca a folosit "arme de inalta precizie". Cel puțin sapte

- Vladimir Putin a escaladat razboiul din Ucraina in ultimele doua zile recurgand la bombardamente masive ale armatei ruse cu rachete in mai multe orașe din țara vecina. Insa, aceasta mișcare furibunda s-a intors impotriva Moscovei ca un bumerang, iar rubla s-a prabușit, fiind cotata la minimum din ultimele…

- China si-a exprimat marti ingrijorarea cu privire la ”evolutia situatiei actuale in Ucraina” dupa ce 19 persoane au murit si 105 au fost ranite in bombardamentele ruse de luni impotriva mai multor orase ucrainene, transmite EFE. ”China cere ca partile implicate sa-si solutioneze diferendele prin intermediul…