UNICEF: Romania trebuie sa creasca investitiile in educatia timpurie

- Investitiile in sectorul hidrocarburilor din Marea Neagra vor genera venituri la bugetul de stat in valoare de 26 de miliarde de dolari si un plus de 40 de miliarde de dolari la PIB-ul Romaniei, pana in anul 2040, se arata intr-un studiu realizat de Deloitte. Cea mai mare sumă, respectiv 9,5 miliarde…

- Timp de doua zile, la Iași, UNICEF Romania in parteneriat cu HoltIS și partenerii sai organizeaza Zilele europene de sprijin parental și educație parentala. Evenimentul reunește reprezentanți ai Parlamentului Romaniei, ai autoritaților centrale, județene și locale, profesori, educatori parentali, asistenți…

- Serviciul de muzica prin streaming Pandora, una dintre cele mai mari platforme de acest fel din lume, a cumparat AdsWizz, o companie specializata in publicitate digitala audio cu centrul principal de inginerie in București, intr-o tranzactie evaluata la 145 milioane de dolari.

- Investitiile straine directe in Romania au scazut la 310 milioane de euro in prima luna din acest an, de la 387 milioane de euro in luna ianuarie a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei publicate vineri. "Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România…

- Liberalul Florin Citu, presedintele Comisiei economice din Senat, a vorbit, joi, la Adevarul Live, despre faptul ca Romania ar trebui sa puna mai mult accent pe sustinerea mediului privat si sa nu mai considere mereu drept prioritati sanatatea si educatie.