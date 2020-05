UNICEF: Record, nedorit - 19 milioane de copii strămutați intern din cauza conflictelor și a violenței în 2019 Potrivit estimarilor, 19 milioane de copii, un numar fara precedent, traiau in 2019 departe de casa, stramutați in interiorul propriei țari din cauza conflictelor și a violenței – unii dintre ei de ani de zile, afirma astazi UNICEF intr-un nou raport. Raportul, ‘Lost at Home’ [Pierduți acasa], analizeaza riscurile și provocarile cu care se confrunta copiii stramutați intern și acțiunile stringente ce trebuie realizate pentru a-i proteja. In timp ce COVID-19 continua sa se raspandeasca pe intreg mapamondul, acești copii sunt printre cei mai vulnerabili la impactul direct și indirect al acestuia.… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

