UNICEF: Peste jumătate dintre copiii din Ucraina au fugit de război Peste jumatate dintre copiii din Ucraina au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele din cauza confruntarilor armate demarate de Rusia, anunta joi UNICEF, relateaza AFP. Mai exact, aproximativ 4,3 milioane de copii ucraineni, peste jumatate dintre cei 7,5 milioane de minori care traiau in Ucraina, au fugit din calea razboiului pornit de Rusia. ”O luna de razboi in Ucraina a antrenat deplasarea a 4,3 milioane de copii – peste jumatate din populatia de copii a tarii, estimata la 7,5 milioane”, precizeaza intr-un comunicat Fondul ONU pentru urgente ale copiilor. The post UNICEF: Peste jumatate dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

