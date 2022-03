UNICEF: Peste jumătate din copiii Ucrainei au fost strămutați din cauza bombardamentelor UNICEF a anunțat ca jumatate din totalul copiilor ucraineni au fost stramutați, dupa ce Rusia a invadat Ucraina, transmite Euronews. Este vorba despre aproximativ 4,3 milioane de copii stramutați, de la inceputul razboiului, adica mai mult de jumatate din populația de copii din Ucraina, estimata la 7,5 milioane. Din cei aproximativ 4,3 milioane de copiii stramutați, 1,8 au fugit din țara și 2,5 milioane au fost stramutați in alte zone din Ucraina. „Razboiul a provocat una dintre cele mai rapide deplasari pe scara larga de copii de la Al Doilea Razboi Mondial”, a declarat directorul executiv al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

