UNICEF: Peste 800 de milioane de copii nu au posibilitatea să se spele pe mâini cu săpun Intr-o perioada in care spalatul pe maini este esențial pentru a ne proteja de bolile virale, un raport al UNICEF arata o realitate ingrijoratoare. Doar trei din cinci oameni au dotari minime pentru a se spala pe maini. Același raport al UNICEF mai arata ca 43% dintre școlile din toata lumea nu sunt dotate corespunzator pentru a permite spalarea mainilor cu apa și sapun. 818 milioane de copii sunt afectați din aceasta pricina. Raportul UNICEF a fost publicat cu ocazia Zilei Mondiale a Spalatului pe Maini. „Pandemia a scos in evidența rolul crucial pe care il joaca igiena mainilor in prevenirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Numai trei din cinci oameni, la nivel mondial, au dotari minime ce permit spalarea mainilor. 43% dintre școli nu sunt dotate corespunzator pentru a permite spalarea mainilor cu apa și sapun, ceea ce afecteaza 818 milioane de copii de varsta școlara, conform UNICEF. Cu toate ca spalarea mainilor cu sapun…

- Pandemia cu noul coronavirus si masurile de izolare asociate au determinat cresterea cu 150 de milioane a numarului de copii care traiesc in saracie, releva o analiza publicata joi de UNICEF si Salvati Copiii, potrivit Agerpres.

- Una din patru școli din Romania nu avea, in 2019, acces la dotari de baza care sa permita spalarea mainilor cu apa și sapun, o condiție esențiala pentru funcționarea in siguranța a școlilor in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit datelor furnizate de Programul comun de monitorizare (PCM) al OMS…

- 28% dintre școlile din Romania nu au aveau in 2019 acces la dotari de baza care sa permit spalarea mainilor cu apa și sapun, aceasta fiind o condiție importanta pentru susținerea cursurilor in plina pandemie de COVID-19. Aceste date au fost facute publice in cadrul unui rapoart elaborate de UNICEF,…