UNICEF: Peste 1.000 de școli au fost distruse în Ucraina de la începutul invaziei Rusiei Atacurile repetate ale Rusiei in Ucraina au dus la distrugerea a peste 1.300 de scoli, in timp ce multe alte instituții de invațamant au fost grav avariate, a anuntat marti forul ONU pentru copii, UNICEF, informeaza Reuters, potrivit News.ro.In plus, arata raportul, exista și școli care nu au fost lovite de atacuri, dar au fost inchise, ca masura de precauție, din cauza ca se afla in zone intens atacate.Razboiul vine dupa intreruperile din invațamant din perioada pandemiei de COVID-19, ceea ce inseamna ca unii copii ucraineni se confrunta cu un al patrulea an scolar consecutiv de intreruperi in… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

