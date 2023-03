Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de copii se confrunta cu un risc crescut de malnutritie in Yemen daca nu vor fi alocate de urgenta fonduri pentru aceasta tara aflata in razboi, unde un copil moare la fiecare zece minute, conform unei avertizari a UNICEF, informeaza vineri AFP, citat de Agerpres.Dintre cei 11 milioane de…

- Peste 5.300 de copii romani au fost opriți la frontiera in 2022 din cauza faptul ca parinții sau insoțitorii acestora nu aveau toate documentele necesare, a transmis duminica Poliția de Frontiera. In anul 2022, polițiștii de frontiera au fost nevoiti sa intrerupa calatoria a peste 5.300 cetațeni romani…

- Zece milioane de copii care traiesc in Burkina Faso, Mali si Niger au nevoie urgenta de asistenta umanitara, de doua ori mai multi decat in 2020, in contextul intensificarii conflictelor, a anuntat vineri UNICEF, potrivit AFP.Burkina Faso, scena a doua lovituri de stat militare in 2022, este prinsa…

- Administrația Bazinala de Apa Banat va beneficia de nu mai puțin de 44 de milioane de euro din PNRR pentru realizarea a mai multe proiecte. ABA Banat are prevazute in planul de investiții al acestui an, 12 lucrari care urmaresc marirea gradului de siguranța in exploatare a acumularilor existente,…

- Astazi, 28 ianuarie, Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui a fost sesizat, prin apel 112, despre producerea unui eveniment rutier un autoturism inmatriculat in judetul Valcea rasturnat in sant produs pe drumul european DE 581, la intrarea in satul Salcioara, comuna Banca, judetul Vaslui.In autoturism…

- O gradina zoologica din Finlanda a anuntat vineri ca se pregateste sa returneze doi panda giganti imprumutati de China deoarece nu isi mai permite sa-i intretina din cauza lipsei de fonduri, relateaza Reuters. Ursii panda, pe nume Lumi si Pyry, au fost adusi in Finlanda in ianuarie 2018, la noua luni…