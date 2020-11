Stiri pe aceeasi tema

- La fiecare 100 de secunde un copil a fost infectat cu HIV in 2019, potrivit unui raport al UNICEF, care trage un semnal de alarma cu privire la intreruperea furnizarii de servicii pentru pacienții seropozitivi intr-o treime din țarile cu numar mare de persoane infectate, din cauza pandemiei, anunța…

- Aproximativ 143.000 de copii sub cinci ani mor în fiecare an de pneumonie în Nigeria, respectiv un copil la fiecare 20 de secunde, afirma ministerul nigerian al Sanatații, care este îngrijorat ca epidemia de Covid-19 ar putea agrava acest bilanț deja forte "sumbru", scrie…

- La fiecare 16 secunde un copil se naște fara viața, potrivit unor estimari realizate de agențiile ONU. Perturbarile serviciilor de sanatate din cauza COVID-19 ar putea inrautați situația, numarul copiilor nascuți morți putand crește cu aproape 200.

- Ce se intampla daca un copil incepe sa aiba simptome de COVID la școala? Monica Anisie a vorbit despre pașii care trebuie urmați in acest context. Ministrul educației Monica Anisie a precizat, duminica, intr-o conferința de presa, care sunt pașii de urmat daca un elev aflat la școala incepe sa aiba…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, se asteapta la o luna grea ca urmare a deschiderii scolii si a alegerilor parlamentare. Potrivit acestuia, abia de la jumatatea lunii octombrie s-ar putea inregistra o scadere a cazurilor. „Este o luna de incercare, este o luna grea si daca noi toti vom fi parteneri…

- Simona Gherghe a revenit in televiziune, la carma emisiunii ”Mireasa”. Inainte de a simți din nou fiorii starii de LIVE, a purtat o discuție, in direct, cu Mirela Vaida, la ”Acces Direct”, despre familie, reintoarcerea la munca, bona, dar și un al treilea copil. Simona Gherghe, interviu despre revenirea…

- Un politist din Iasi a relatat pe Facebook cum l-a scapat pe un sofer de amenda, oferindu-i si o lectie de viata, de omenie, primind in schimb imbratisarea unui copil. Totul s-a intamplat la Aeroport. "O zi obisnuita, ca oricare alta.Eram de serviciu in Aeroportul Iasi, iar afara caldura mare, masini…