Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Disciplina a pastrat rezultatul de 3-0, la masa verde, in favoarea lui AEK Atena, plus penalizarea de trei puncte pentru PAOK Salonic, stabilind astfel campioana. PAOK Salonic, echipa lui Razvan Lucescu, s-a calificat in finala Cupei Greciei AEK are 8 puncte peste PAOK cu…

- Ninsorile, viscolul si gerul pentru care s-a emis cod portocaliu sunt insotite de un fenomen mai rar. Un nor de nisip fin ridicat din Sahara de o masa de aer cald se va intalni cu frontul polar care a inghetat, deja, Romania. Moment in care, potrivit Antena 3, ninsoarea ar putea capata o nuanta…

- Formatia AEK Atena este noul lider al campionatului din Grecia, dupa ce a castigat, duminica, partida disputata pe teren propriu, cu Panionios, cu scorul de 1-0 (1-0), in etapa a XXIV-a.Golul a fost marcat de croatul Marko Livaja, in minutul 21, anunța News.ro. In urma acestui rezultat,…

- Macedonia a prezentat patru optiuni pentru a solutiona o disputa de zeci de ani cu Grecia in legatura cu numele sau, a declarat premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat marti Reuters. Cele doua state isi disputa numele 'Macedonia', Grecia sustinand ca folosirea acestuia de…

- Membri ai gruparii anarhiste elene Rouvikonas au atacat duminica sediul din Atena al grupului farmaceutic elvetian Novartis, implicat intr-un scandal de dare de mita catre unii responsabili politici de la Atena, transmite AFP, citand politia greaca. Protestatarii au spart geamurile de…

- AEK Atena s-a apropiat la doua puncte de PAOK Salonic. Vlad Morar, gol pentru Panetolikos. Meciul AEK Atena – Xanthi Skoda, disputat duminica, s-a terminat cu scorul de 4-0. Au marcat Ognjen Vranjes (5, 19, 33) și Anastasios Bakesetas (44). Dupa 22 de etape, AEK Atena are 50 de puncte. Lider este PAOK,…

- Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, spune ca a luat legatura cu clienta sa care a transmis ca se afla in Atena, Grecia. Aparatorul tranmite informația dupa ce in spațiul public s-a vehiculat ca Elena Udrea ar fi pelcata in Costa Rica, unde se afla și Alina Bica, fosta șefa a DIICOT. Citește și …

- Doi fosti premieri greci si opt fosti ministri, unul dintre ei fiind in prezent comisar european, sunt banuiti de implicare intr-o vasta afacere de coruptie cu presupuse fapte de dare de mita, deturnare de fonduri si spalare de bani pentru promovarea produselor multinationalei farmaceutice Novartis…