- Avand in vedere afirmatiile conform carora Primaria Capitalei nu ar fi luat pana in prezent masurile necesare pentru combaterea raspandirii noului tip de coronavirus, facem urmatoarele PRECIZARI: De la declararea epidemiei de coronavirus si pana in prezent, Primaria Capitalei, prin institutiile din…

- Actrita Adriana Trandafir (64 de ani) a fost diagnosticata cu Covid-19 si se afla internata la Institutul de Boli Infectioase „Matei Bals”. Vestea a fost confirmata de actorul Ion Haiduc pe Facebook. „In atentia celor care nu cred ca acest virus chiar exista… Acum doua minute am vorbit cu Adriana la…

- Dupa Marcel Pavel si alte vedete confirmate pozitiv cu COVID-19, iata ca o alta actrita a luat temutul virus. Este vorba despre Adriana Trandafir. Actrița, in varsta de 64 de ani, a fost diagnosticata cu Covid-19 si se afla internata la Institutul de Boli Infectioase „Matei Bals” din Capitala. Cel care…

- Marcel Pavel, diagnosticat cu COVID-19. El a fost internat la Institutul „Matei Balș”, avand simptome. Cantarețul Marcel Pavel a fost diagnosticat pozitiv la infectia cu coronavirus și a fost internat la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București. El a fost dus la spital cu izoleta, noaptea…

- Conform ultimei sale dorințe, Arhiepiscopul a fost inmormantat la Sihastria Putnei, in mormantul pe care chiar acesta l-a sapat. Toate persoanele care au participat la procesiune au putut observa un detaliu pe care i-a pus pe ganduri, conform kanald.ro. Citește și: Arafat, explicatii dupa…

- IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, a plecat in lumea veșniciei la varsta de 90 de ani. Sfinția Sa și-a dat obștescul sfarșit in aceasta noapte la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș" București, acolo unde era internat de pe 20 aprilie, dupa ce a fost infectat cu ...

- Prognosticul este unul rezervat, reprezentanții spitalului spun ca șansele ca IPS Pimen sa iși revina sunt extrem de mici. IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, a primit un tratament revoluționar pentru COVID-19: filtrarea sangelui impotriva furtunii de citokine. Arhiepiscopul Sucevei și…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea , iși dorește ca, pana la incetarea starii de urgența, sa fie testate peste 11.000 de persoane. Proiectul ”Testam pentru București” este primul pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Capitalei. Daca va fi adoptat, proiectul va fi realizat impreuna cu Institutul…