- Exista o legatura intre expunerea prelungita la poluare si rata deceselor in cazul bolnavilor de noul coronavirus, potrivit unui studiu recent, al oamenilor de stiinta de la Universitatea Harvard.

- Potrivit acestora, tarile in care vaccinarea cu Bacillus Calmette-Guerin{BCG) face parte din schema de vaccinare inregistreaza a rata a deceselor provocate de COVID- 19 chiar si de 6 ori mai mica. Vaccinul BCG, unul nu foarte costisitor. a fost introdus in urma cu cateva zeci de ani si ofera protectie…

- Potrivit proiectului pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva Covid - 19, "la decesul unui cadru medical, Ministerul Sanatatii acorda familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces dupa caz un ajutor suplimentar…

- Andrei Leonte iși doneaza ziua de naștere printr-un teledon inedit. Artistul va serba ziua de maine, 25 martie, cand implinește 31 de ani, strangand fonduri pentru lupta impotriva noului coronavirus. Andrei Leonte a pregatit o noua surpriza de ziua lui. Astfel, el planuiește sa stea, din autoizolare,…

- China a inceput prima testare clinica a unui vaccin impotriva noului coronavirus, in contextul in care mai multe tari fac eforturi pentru a descoperi un mijloc de a combate agentul patogen, relateaza AFP.Un numar de 108 voluntari, impartiti in trei grupuri, au primit vineri primele injectii, a relatat…

- Autoritatile chineze au autorizat primele teste clinice asupra oamenilor ale unui vaccin experiemtal impotriva noului coronavirus, dezvaluie in editia marti Cotidianului Poporului, relateaza Reuters, potrivit...

- Comisia Europeana a oferit luni un sprijin financiar in valoare de pana la 80 de milioane de euro catre CureVac, un dezvoltator de vaccinuri inovatoare cu sediul in Germania, pentru a intensifica dezvoltarea și producția unui vaccin impotriva COVID-19,...

- Circa 4,9 milioane de persoane au "parasit" Venezuela, zguduita de la sfarsitul lui 2015 de o criza economica si politica, a anuntat Inaltul Comisariat ONU pentru drepturile omului, acuzand continuarea violentelor impotriva opozitiei, relateaza AFP.In cadrul unei prezentari in cadrul Consiliului…