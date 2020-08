Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o noua atentionare Cod galben de viituri, valabila pe trei rauri din zona Moldovei, in orele urmatoare.Potrivit hidrologilor, pana la miezul noptii, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si…

- Baza 95 Aeriana „Erou capitan aviator Alexandru Serbanescu” din Bacau a marcat, marti, 100 de ani de la infiintare, ea fiind prima realizata in regiunea Moldovei, potrivit unui comunicat de presa remis, AGERPRES, de Ministerul Apararii Nationale. Cu aceasta ocazie, Drapelul de Lupta al unitatii a fost…

- Localitati din zona Moldovei vor fi sub Cod portocaliu nowcasting de averse si vijelii, pe durata orei urmatoare, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Conform prognozei, pana la ora 16:30, in judetele Suceava (localitatile: Malini, Stulpicani si Slatina) si Neamt (Bicaz-Chei,…

- Astfel, „Suvenir din Paris", eveniment expozitional din seria „Piese de exceptie din colectiile Muzeului de Istorie a Moldovei", prezinta o selectie de piese care realizeaza o legatura intre Iasul anului 1889 si orasul Paris din acea perioada, cand in capitala Frantei s-a desfasurat Expozitia Universala,…

- Premierul Republicii Moldova, Ioan Chicu, a avut vineri o ieșire fara precedent la adresa Romaniei, pe care a acuzat-o ca e cea mai corupta țara din Europa. El a continuat cu critici legate de gestiunea coronavirusului și a scris pe Facebook ca doar județul Suceava are un numar de infectați cu COVID…

- In contextul ridicarii starii de urgența impuse de pandemia Covid-19 și al masurilor de relaxare etapizata specifice instaurarii starii de alerta, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași anunța redeschiderea urmatoarelor muzee ce fac parte din structura sa: – incepand cu data de 26 mai 2020, Palatul…

- Ion Chicu a ieșit cu o noua declarație prin care comenteaza declarația mitropoliei Moldovei, care se „teme” ca, pentru a fi feriți de coronavirus, in organismul uman pot fi introduse „nanocipuri” sau alte „dispozitive” cu efecte adverse. „Doamne iarta-ma și pazește-ma de pacate. Și da-mi minte și putere…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, le-a transmis sambata celor care „se aduna in grupuri mari” si ignora masurile de protectie ca actiunile lor ar putea pune in pericol sanatatea publica, in conditiile in care pandemia nu s-a incheiat. „Fac acest lucru in numele tuturor celor care am indurat…