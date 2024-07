Stiri pe aceeasi tema

- Construita in anii ‘80, gara municipiului Deva a rezistat doar patru decenii. Este demolata, dupa ce in timpul lucrarilor de reabilitare incepute in 2021, constructorii au stabilit ca structura sa de rezistența era precara.

- Costica a decis sa recurga la un gest extrem dupa ce a fost dat la o parte de familia sa. Barbatul a suferit un accident de munca in Belgia și s-a intors acasa in Romania. Din pacate, soția și fiica s-au aliat impotriva sa, motiv pentru care au cerut emiterea și unui ordin de protecție.

- Pe 1 iulie, naționala Romaniei se va muta din Wurzburg la Munchen pentru duelul cu Olanda din „optimile” Euro 2024. Antrenamentul oficial al „tricolorilor”, programat cu o zi inaintea partidei, nu va mai avea loc pe Allianz Arena, stadionul care va gazdui cel mai important meci al acestei generații.…

- Localnicii il numesc un „traseu al meditației” și se afla in nordul Moldovei. Din pacate, nu este un traseu turistic foarte cunoscut, dar perfect pentru cei care iubesc natura salbatica. Unde se afla „traseul meditației” In nordul extrem al Moldovei se afla un traseu turistic accesibil pentru toata…

- FOTO: Romania, locul intai in ierarhia pe națiuni la Campionatul European IMAF, in Polonia | Competitorii de la CSM Unirea Alba Iulia și ACS Karate Forever Alba Iulia, rezultate extraordinare Romania, locul intai in ierarhia pe națiuni la Campionatul European IMAF, in Polonia | Competitorii de la CSM…

- Temperaturile de peste 30 de grade Celsius au taiat semnificativ din producția de energie din panouri fotovoltaice, astfel ca aceasta a ajuns la o medie, ziua, de circa 550 MWh, din peste 1.600 MW putere instalata. Pentru ca vantul mai bate doar accidental, iar un reactor de la Cernavoda a fost tras…

- Aeronava TransAir Senegal 737 care a parasit pista., un Boeing fin seria 300, a zburat cu Tarom din Romania, primul sau operator din 1994 pana in 2023, potrivit unui jurnalist spaniol. Potrivit site-ului airfleets , aeronava a aparținut TAROM și a fost operata sub numele "Deva". Potrivit unui post TV…

- Varful Gugu din Hunedoara, unul dintre locurile din Romania considerate drept muntele sacru al dacilor, Kogaionon, le-a oferit uneori exploratorilor sai ocazia de a fi martorii unor evenimente stranii.