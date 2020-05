Unic în istorie. Au jefuit împreună trenul poștal și toți au ajuns prim-ministru Acțiunea a intrat in istorie ca „lovitura celor patru prim-miniștri“, deoarece autorii jafului, Jozef Pilsudski (foto), Walery Slawek, Aleksander Prystor și Tomasz Arciszewski, aveau sa ajunga premieri ai celei de-a doua Republicii Polone. Simbolul independenței Poloniei Mareșalul Jozef Pilsudski (1867-1935) reprezinta simbolul independenței Poloniei, cucerita in anul 1918. Aceasta s-a intamplat dupa 123 de ani de așa-numite anexari, adica imparțiri ale pamanturilor poloneze intre Rusia, Prusia și Austria, care le-au acaparat de trei ori și au incercat sa-i priveze pe polonezi nu doar de patrie,… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

