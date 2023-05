Stiri pe aceeasi tema

- Școlile de agenți de poliție din Romania au avut numai 0,73 candidați pe un loc, la examenul de admitere care a inceput deja. Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) anunța acum trei zile un posibil dezastru, in acest an, la admiterea in școlile vocaționale din cadrul…

- Miercuri, 17 mai 2023, in orașul Luduș ca și in intreaga țara s-a desfașurat un eveniment rar in comunitatea cadrelor didactice și nedidactice din invațamantul preuniversitar de Stat. Intre orele 11.00-13.00 a avut loc o greva de avertisment inițiata de Sindicatul „Spiru Haret" la care sunt afiliate…

- Admitere la liceu 2023: LOCURILE la liceele din ALBA, din acest an Admitere la liceu 2023: LOCURILE la liceele din ALBA, din acest an Școlile au actualizat datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, in Sistemul Informatic Integrat al Invatamantului din Romania (SIIIR). Citește și: Admitere liceu…

- Intr-un clasament al calitații aerului, intocmit de Agentia Europeana de Mediu, printre cele mai poluate orase din Romania se numara Piatra Neamt, Targu Mures si Iasi. Agenția de Protecția Mediului Mureș susține insa ca datele corespund anului 2021, cand intr-adevar au existat depașiri la particulele…

- Deputații discuta in aceste zile despre un plan national de combatere a violentei in scoli care ar urma sa fie lansat in Romania. Printre acestea se numara instalarea de programe de supraveghere audio-video in interiorul scolilor cu acordul parintilor si cu respectarea prevederilor europene privind…

- O familie de romani din Germania trece prin momente teribile, dupa ce trei dintre cei șase copii au murit carbonizați in casa cuprinsa de flacari, miercuri spre joi noaptea. Mama copiilor era in Romania și a aflat la telefon despre tragedie, scrie cotidianul german Bild . Satul Reichental din Padurea…

- Aproape 3,500.000 de ucraineni au intrat in Romania prin toate punctele vamale, de la declanșarea invaziei ruse in țara lor. Dintre aceștia, aproape 750.000 au fost copii, arata date ale Poliției de Frontiera. Totuși, un numar destul de mic de cetațeni ucraineni au ramas in țara. Fundația Regala Margareta…