- In urma atacului unui urs care a avut loc vineri seara pe raza judetului Harghita, in urma caruia un tanar de 26 de ani a fost ucis, ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat pe Facebook ca s-au facut formalitațile pentru „extragerea ursului”. Jandarmeria, Garda de Mediu si Agentia de Mediu Harghita…

- Analize realizate inca de la inceputul acestui an arata ca pandemia din 2020 a avut un impact teribil asupra numarului total de firme ce s-au fondat. Astfel, media lunara de companii infiintate s-a injumatatit fata de 2019. Au incetat romanii sa isi doreasca sa inceapa un business propriu sau blocajul…

- Un chirurg de la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu din Romania a fost reținut de procurori pentru luare de mita in forma continuata, pana in prezent fiind confirmate 13 cazuri. Procurorii au efectuat o percheziție la biroul medicului unde au gasit echivalentul a 71.

- CNSU a actualizat lista tarilor in functie de riscul epidemiologic prezentat.Conform Hotararii nr. 43 din 01.07.2021 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, a fost actualizata lista ce curpinde clasificarea tarilor teritoriilor zonelor in functie de rata de incidenta cumulata, precum si a…

- Un barbat de 53 de ani din judetul Harghita, Romania, a fost atacat, duminica, de un urs, el fiind transportat la Spitalul de Urgenta din Miercurea Ciuc si supus unei interventii chirugicale. Acesta este al doilea atac al unui urs in ultimele zile, in acest judet, scrie hotnews.ro.

- Agenția ONU pentru refugiați a anunțat ca razboiul, violența, persecuția și incalcarile drepturilor omului au determinat aproape 3 milioane de oameni sa plece forțat din propriile case in 2020, chiar și in contextul in care criza COVID nu a permis circulația la nivel mondial, multe țari decizand inchiderea…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat lista masurilor de relaxare care se vor aplica in Romania, incepand la data de 1 iunie. Cine are voie in cluburi și discoteci de la 1 iunie Dupa ședința de azi, premierul Florin Cițu a facut precizari. El a anunțat, printre altele, ca baururile,…