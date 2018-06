Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a castigat miercuri un vot crucial privitor la rolul parlamentului in aprobarea acordului final cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa ce a facut unele concesii parlamentarilor eurofili din propria formatiune, Partidul Conservator, transmit…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Refugiati (UNHCR), Filippo Grandi, aflat in vizita in Libia, a pledat marti pentru "cooperare" in rezolvarea crizei migrantilor in Europa, informeaza AFP. "Aceasta problema poate fi rezolvata prin cooperare si nu tara cu tara", a declarat Grandi in cursul…

- Respingerea de catre Italia a navei cu migranti reprezinta un mod de abordare ''rusinos'', dar responsabilitatea revine Europei ca intreg, a afirmat miercuri Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi, intr-o declaratie pentru Reuters. ''Este rusinos. Ca european am…

- Uniunea Europeana si Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR) au cerut luni Italiei si Maltei sa autorizeze imediat acostarea unei nave care transporta sute de migranti salvati pe mare, UNHCR calificand situatia drept ''un imperativ umanitar urgent'', informeaza AFP si Reuters.…

- Uniunea Europeana (UE) a confirmat ca intentioneaza sa adopte din iulie masuri de retorsiune la decizia SUA de a impune taxe vamale la importurile de otel si aluminiu. Majoritatea statelor membre sprijina planul Comisiei Europene (CE) de a impune taxe la unele produse importate din SUA, in…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a cerut joi Kosovo sa-si imbunatateasca relatiile cu Serbia pentru a inregistra progrese in vederea obiectivului aderarii la Uniunea Europeana, relateaza Reuters.Serbia, Macedonia, Albania, Bosnia si Hertegovina, Muntenegru si Kosovo au facut…

- Bruxelles, 19 apr /Agerpres/ - Peste jumatate de milion de refugiati au obtinut azil in Uniunea Europeana in 2017, ceea ce inseamna cu 25% mai putin fata de anul precedent, a anuntat joi Oficiul de statistica al blocului comunitar Eurostat. Cei mai multi dintre ei - peste 60% - au primit azil in Germania,…

- In prezent, UE nu permite intrarea in spatiul comunitar a carnii de pasare procesata in trei dintre fabricile BRF din Brazilia, care sunt investigate de autoritati pentru ca nu ar fi efectuat testele de siguranta alimentara. Conform informatiilor publicate de Folha de S. Paulo, oficialii europeni…