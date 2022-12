Ungaria nu va trebui sa aplice plafonarea pretului la petrolul rusesc, fiind scutita, dupa negocieri purtate cu Uniunea Europeana, a anuntat, sambata ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, potrivit publicației Hirado.hu. Anunțul a fost facut pe pagina proprie de Facebook. „Bruxelles-ul trebuie sa realizeze ca aceste masuri si altele similare afecteaza cel mai mult economia europeana. In timpul negocierilor privind plafonarea pretului petrolului, am luptat mult pentru interesele Ungariei si, in final, am reusit: Ungaria a fost scutita de aplicarea plafonarii pretului petrolului”,…