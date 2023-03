Ungurii, întrecuţi la nivel de trai de ro­mâni Romania a ajuns din urma Ungaria la PIB per capita raportat la costul vietii si o intrece la salariu minim. Grecia, cu un PIB per capita mai mic, le intrece pe amandoua la salariu si se imprumuta mult, mult mai ieftin de pe piete. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

