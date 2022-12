Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a fost scutita de aplicarea plafonarii pretului la petrol, a anuntat sambata ministrul ungar al Afacerilor Externe si al Comertului Exterior Peter Szijjarto pe pagina sa oficiala de socializare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ungaria lui Viktor Orban, in plina negociere cu Bruxellesul pentru deblocarea fondurilor europene la care are dreptul, este acuzata ca "santajeaza" UE opunandu-se unui ajutor financiar pentru Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cainii și pisicile din Ungaria incep sa fie duse inapoi in adaposturi pentru ca proprietarii lor nu iși mai permit sa plateasca hrana acestora și vizitele la medicul veterinar, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Echipa germana Union Berlin a pierdut duminica, in deplasare, scor 1-2, meciul din etapa a 11-a disputat impotriva echipei de pe ultimul loc din Bundesliga, VfL Bochum, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ungaria va include imprumuturile cu dobanda variabila pentru IMM-uri intr-o schema menita sa limiteze dobanzile imprumuturilor si sa evite o recesiune, a declarat ministrul Dezvoltarii Economice, Marton Nagy, adaugand ca bancile vor putea ”cu usurinta” sa suporte costul masurii, transmite Reuters,…

- Romania ia in serios opoziția Olandei privind aderarea la Spațiul Schengen, așa ca a cerut olandezilor sa vina sa faca verificari privind respectarea condițiilor de aderare. Detalii a oferit premierul Nicolae Ciuca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In comunitatea romaneasca din Micherechi, Ungaria, s-a desfasurat in perioada 15-16 octombrie manifestarea „Zilele Ortodoxe”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Pana la jumatate din centrele de spa din Ungaria risca sa se inchida incepand cu aceasta toamna si pana in prima jumatate a anului viitor, potrivit presedintelui unei asociatii din sectorul de profil, citat de Budapest Business Journal, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…