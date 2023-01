Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru șoferi! Prețul carburanților a crescut alarmant din nou in Romania. Cat costa astazi 1 litru de benzina sau motorina la noi in țara. Conducatorii auto vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din portofele pentru alimentarea autorismelor.

- Carburanții continua sa se scumpeasca. Cu cat a crescut prețul mediu la benzina și motorina, in ultima saptamana Prețurile la carburanți au continuat sa se scumpeasca in ultima saptamana in Romania, in medie cu 13 bani/litru pentru benzina și 10 bani/litru pentru motorina. Potrivit peco-online.ro,…

- Prețul pentru un litru de benzina sau motorina s-a majorat cu 10 bani in mai puțin de o saptamana.,In plus, Petrom a intrat in conflict deschis cu statul roman dupa ce a anunțat investitorii ca nu va plati taxa de solidaritate. Dupa scandalul refuzului companiei OMV Petrom de a plati in Romania taxa…

- Prețul carburanților din Romania a crescut iar. Ultimele scumpiri i-au facut pe romani sa fie mult mai atenți la tot ceea ce consuma, fiind o prroblema majora in toata țara. Care este prețul de astazi la benzina și motorina.

- Carburanții s-au scumpit incepand cu 1 ianuarie 2023, anuland aproape toate ieftinirile survenite in ultima luna. Benzina s-a scumpit cu 36 de bani pe litru, astfel incat cel mai ieftin litru de benzina standard poate fi cumparat in Romania cu 6,29 lei. In același timp, benzina premium a crescut la…

- Carburanții s-au scumpit in prima zi din 2023, dupa ce Guvernul a decis sa nu mai aplice compensarea cu 50 de bani. Astfel, prețul benzinei a crescut cu 36 de bani. Cel mai ieftin litru de benzina standard costa in Romania 6,29 lei. De asemenea, prețul benzinei premium a crescut la 6,75 lei pe litru.…

- Ministrul PNL al Energiei, Virgil Popescu, a declarat marți, 6 decembrie, la Digi 24 ca o decizie privind prelungirea subvenției la benzina și la motorina va fi luata de Executivul condus de Nicolae Ciuca in a doua jumatate a acestei luni. „La fiecare sfarșit de trei luni, evaluam și in funcție de ce…

- Preturile la carburanti sunt in crestere comparativ cu luna trecuta, Romania aflandu-se acum pe locul 8 in topul tarilor cu cea mai ieftina benzina si pe locul 6 in ceea ce priveste motorina. Pretul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 7,7%, iar in cazul motorinei, cresterea este de 6%. Un…