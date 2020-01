Ungurii au ajuns cu a doua autostradă la granița cu România, dar nu au de ce să o lege Guvernul ungar va da in folosinta in acest an 160 de kilometri de drumuri, cu o valoare de 390 miliarde forinti (1,2 miliarde euro), au anunțat autoritațile de la Budapesta. Printre proiectele ce urmeaza a fi finalizate se numara si sectiunea de autostrada care face legatura intre orasul Berettyoujfalu si granita cu Romania, a declarat Ministerul ungar al Inovatiei si Tehnologiei, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, finalizarea acestui tronson va pune la dispozitie cea de-a doua legatura intre Ungaria si Transilvania, dupa autostrada M43, care este legata de autostrada A1 (Bucuresti – Nadlac).… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

