- Liviu Dragnea invoca "habeas corpus", un act al Parlamentului englez votat in 1679, prin care orice deținut care considera ca este inchis pe nedrept are dreptul sa ceara revizuirea sentinței, potrivit newsweek.ro. Dragnea care se afla inchis la Penitenciarul Rahova a fost audiat astazi prin videoconferința,…

- Camera Deputaților și Senatul au incuviințat, cu 372 de voturi ”pentru”, 37 de voturi ”impotriva” și 7 abțineri instituirea starii de alerta pe intreg teritoriul Romaniei, incepand cu 18 mai, pentru 30 de zile. Reamintim ca birourile reunite au aprobat marti scrisoarea premierului Ludovic Orban prin…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu i-a transmis, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, ca trebuie sa explice neregulile din achizitiile facute de compania Unifarm si i-a solicitat sa trimita controale la spitalele din Suceava, Falticeni si Radauti.Ministrul…

- In cadrul emisiunii "Newsline" prezentata de Cristina Sincai, Traian Basescu a afirmat ca pozitia lui Klaus Iohannis "a facut o declaratie politica de tip Vadim Tudor". "Le-as fi dat peste ceafa tuturor, nu mai PSD-ului. In total PSD-ul are sase oameni plus presedintele, deci sapte oameni…

- Astazi au intrat in stocurile Unifarm un milion de maști venite din Turcia și 30.000 de combinezoane, dar și manuși, botoși și medii de cultura, a declarat Adrian Ionel, directorul Unifarm. De asemenea, Romania a primit biolichide pentru suprafețe dure...

- Deputatii si senatorii au simulat miercuri votul online in plenul reunit al Parlamentului, printr-o aplicatie informatica realizata de departamentele de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului, potrivit Agerpres. Procedura a fost aprobata luni de Birourile permanente reunite ale Camerei…

- Anuntul presedintelui Camerei Deputatilor privind o posibila anulare a sedintei Parlamentului pentru votul de investitura a Guvernului Citu a deschis din nou scenariul in care Guvernul Ludovic Orban ramane in functie, interimar. Astfel, in contextul epidemiei de coronavirus, este posibil ca Legislativul…

- ​​Sala Biroului permanent, cea a plenului din incinta Camerei Deputatilor, și chiar bilele de vot vor fi dezinfectate joi, când va avea loc sedinta Camerelor reunite ale Parlamentului pentru votul de învestitura a Guvernului Cîțu. Masurile sunt dispuse în contextul crizei coronavirusului.…