Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Emanuel Ungureanu publica, miercuri seara, fotografii din sala de operatie de la Spitalul Floreasca unde o pacienta a ars in timpul interventiei. Fotografiile il surprind pe medicul Mircea Beuran, cu ceasul pe mana, in echipamentul de pe sectie. ”Somitatea Beuran intra in sala ca un nesimtit,…

- Au aparut primele imagini din timpul interventiei in care pacienta de 66 de ani a luat foc la Spitalul Floreasca, in timp ce era operata.Capturile de pe camerele de supraveghere au fost difuzate de Antena 1 și surprind momentul in care profesorul Mircea Beuran intra in sala de operatie si…

- Incidentul de la Spitalul Floreasca unde o femeie a luat fos pe masa de operație s-a produs din cauza unei erori umane, informeaza Ministerul Sanatații, precizand ca chirurgul Mircea Beuran a incalcat 10 obligații din cele 33, asumate prin contractul de administrare al secției.

- Asistentele, brancardierii si anestezistul implicați in cazul femeii arse pe masa de operatie la Spitalul Floreasca vor fi primii audiati de procurori. Chirurgul Mircea Beuran a fost lasat ultimul pe lista audierilor, pentru ca anchetatorii vor sa aiba tabloul exact al interventiei inainte sa il ia…

- Poliția Capitalei a anunțat ca Serviciul Investigatii Criminale a inceput verificari referitoare la cazul pacientei incendiate pe masa de operatie la Spitalul Floreasca.Poliția a precizat ca este vorba de o autosesizare intrucat, pana acum, nu a fost depusa vreo plangere penala pe aceasta tema."Avand…

- Anunț de ultima ora! Primele masuri luate de ministrul Sanatații, Victor Costache, in cazul pacientei arse pe masa de operație, duminica trecuta, la Spitalul Floreasca. Primele masuri luate de ministrul Sanatații, in cazul pacientei arse pe masa de operație O pacienta a luat foc pe masa de operație,…

- Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, persoana desemnata sa se ocupe de verificarile la Spitalul Floreasca, dupa ce o pacienta a luat foc pe masa de operatie, spune ca chirurgul Mircea Beuran a semnat protocolul operator al interventiei chirurgicale in care a fost implicata femeia.